В военно-историческом клубе «Северные волки» изучают средневековую Башкирию

Военно-исторический детский клуб «Северные волки» в городе Октябрьском начал изучать Башкортостан в эпоху Средних веков. Это станет дополнительным направлением. Основные – реконструкция быта и воинского уклада Древней Руси и Скандинавии. Ребята изучают историю, учась фехтовать, стрелять из лука и осваивая старинные ремесла.

Парировать выпад соперника и нанести свой удар. И даже если его пропустил – не страшно. Мягкие мечи – тямбары – не способны причинить вреда. Поэтому фехтуют и девочки, и мальчики. Так выглядит современный мечевой бой, которым занимаются в военно-историческом клубе «Северные волки».

Фехтование мягкими мечами подходят для всех возрастов. А вот ребята постарше уже учатся работать с железом. Здесь защита походит на средневековые доспехи, а в руках – сабли, но с закрученным остриём. Это направление HEMA-фехтования, то есть изучается именно средневековое искусство дуэльного поединка.

И, конечно, как же в изучении Средних веков не обойтись без стрельбы из лука? Зимой ребята стреляют в зале по мишени стрелами с мягкими наконечниками.

Большое внимание в клубе уделяют реконструкции. Предметы быта, обмундирование, одежда, даже настольные игры здесь прямиком из глубины веков. Многие вещи дети учатся изготавливать сами, например, вилки для плетения. За это ответственны юноши, а вот девушки на вилках уже плетут шнурочки – по той же технике, что и столетия назад.

Экспонатам клуба может позавидовать любой музей. Конечно, это не оригиналы, но все копии сделаны с максимальной достоверностью и из тех же материалов, что и в Средние века.