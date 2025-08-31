«Дни армейской культуры»: итоги проекта Минобороны в Башкирии

Более 300 событий по всей республике. На неделе в Башкортостане завершились «Дни армейской культуры» – федеральный проект Министерства обороны России впервые проводился во всех муниципалитетах региона. Главной его площадкой стала уфимская Советская площадь, где прошел финал фестиваля патриотической песни «Время героев». Также в рамках масштабного мероприятия Радий Хабиров провёл заседание совета по вопросам развития культуры и искусств. Руководитель региона предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры. Там же поднимали вопросы обновления музыкальных школ, развития киноиндустрии, театров и других направлений.
Одними из главных хедлайнеров фестиваля «Время героев» стали мобилизованные из Сибая. Работники городской филармонии прибыли прямо с передовой. Они стали известными на всю страну, когда исполнили в автобусе песню «Шаймуратов-генерал». Уже несколько лет артисты в составе ансамблей фронтовых бригад поднимают боевой дух товарищей по оружию. Они дали более двух тысяч концертов.
Воинов специальной военной операции в своих работах изобразил художник Юрий Сивачёв. Картины солдат и офицеров можно было увидеть на передвижной выставке. Он признается: бойцы из Башкортостана способны по-настоящему удивлять.
О подвигах современных защитников Родины говорят и пишут, изображают на холстах и передают в своих композициях деятели культуры Башкортостана. Республика впервые на своей земле принимала «Дни армейской культуры» – патриотический проект Минобороны России.
Символично и то, что фестиваль с гала-концертом завершился в день рождения Героя России Минигали Шаймуратова у памятника легендарному комдиву.
Поэтому тема СВО – центральная на заседании совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры. Радий Хабиров предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в профильных учреждениях.
В республике уже традиционными стали фестивали «Китап-Байрам» и «Айда-играть». Благодаря международной книжной ярмарке регион признан литературным флагманом России. Огромное внимание уделяют вопросам кадрового обеспечения.
Отдельной строкой Глава Башкортостана уделил внимание вопросу реконструкции памятника Салавату Юлаеву и музея национальному герою на северо-востоке региона.
Деятели культуры и искусства поднимали самые разные вопросы. Это обновление музыкальных школ, будущее киноиндустрии и многое другое. По поводу творческих конкурсов Радий Хабиров поручил провести инвентаризацию всех мероприятий, наполнить их новым содержанием и смыслами, помочь финансово в их организации.