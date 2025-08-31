«Дни армейской культуры»: итоги проекта Минобороны в Башкирии

Более 300 событий по всей республике. На неделе в Башкортостане завершились «Дни армейской культуры» – федеральный проект Министерства обороны России впервые проводился во всех муниципалитетах региона. Главной его площадкой стала уфимская Советская площадь, где прошел финал фестиваля патриотической песни «Время героев». Также в рамках масштабного мероприятия Радий Хабиров провёл заседание совета по вопросам развития культуры и искусств. Руководитель региона предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры. Там же поднимали вопросы обновления музыкальных школ, развития киноиндустрии, театров и других направлений.

Одними из главных хедлайнеров фестиваля «Время героев» стали мобилизованные из Сибая. Работники городской филармонии прибыли прямо с передовой. Они стали известными на всю страну, когда исполнили в автобусе песню «Шаймуратов-генерал». Уже несколько лет артисты в составе ансамблей фронтовых бригад поднимают боевой дух товарищей по оружию. Они дали более двух тысяч концертов.

Воинов специальной военной операции в своих работах изобразил художник Юрий Сивачёв. Картины солдат и офицеров можно было увидеть на передвижной выставке. Он признается: бойцы из Башкортостана способны по-настоящему удивлять.

Башкирские парни – они очень гениальные ребята. Но меня потрясла история брата Биргалина Фидана. Он был в нашей бригаде до конца 23-го года. Потом он перевелся, стал участвовать в штурмовых делах отряда. Получил тяжелое ранение, у него осколком вспорол живот. Госпиталь, лечение, тяжёлое восстановление, в итоге, слава богу, он дома. Но вот этот поступок – он занимался творчеством, а потом взял и перевёлся в штурмовую бригаду. Юрий Сивачёв, художник, член-корреспондент Российской академии художеств

О подвигах современных защитников Родины говорят и пишут, изображают на холстах и передают в своих композициях деятели культуры Башкортостана. Республика впервые на своей земле принимала «Дни армейской культуры» – патриотический проект Минобороны России.

«Дни армейской культуры» проводят в разных городах нашей большой страны. Это крайне важно для нашей страны. Это как раз та мягкая сила, которой надо уметь пользоваться, и далеко не все, к сожалению, умеют грамотно ею пользоваться, а это такая сила – это порой мощнее любого оружия, самого современного. Ирина Лосик, телеведущая

Символично и то, что фестиваль с гала-концертом завершился в день рождения Героя России Минигали Шаймуратова у памятника легендарному комдиву.

И мне бы очень хотелось, чтобы знакомство нашего народа с нашей армией начиналось именно с культуры, с культурных проявлений. Там очень много талантливых ребят. Они пишут, поют, сочиняют, делают поделки потрясающие в перерывах между боями. Это очень интересно, я даже многому у них учусь, потому что там взвешенность другая, на весах другие понятия совершенно. Ольга Кормухина, заслуженная артистка России

Поэтому тема СВО – центральная на заседании совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры. Радий Хабиров предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в профильных учреждениях.

Нам предстоит создать на базе учреждений культуры систему социокультурной реабилитации наших ребят, которые вернутся домой после СВО. Для этого мы используем весь потенциал нашей культурной отрасли, задействуем все направления работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике уже традиционными стали фестивали «Китап-Байрам» и «Айда-играть». Благодаря международной книжной ярмарке регион признан литературным флагманом России. Огромное внимание уделяют вопросам кадрового обеспечения.

Программа «Земский работник культуры» – Башкортостан первый из регионов, кто начал. Мы её представили в Совете федерации. И сегодня Президент России принял решение, что федеральный проект «Земский работник культуры» начинает свою работу, и уже 1100 работников получат федеральные гранты. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре

Отдельной строкой Глава Башкортостана уделил внимание вопросу реконструкции памятника Салавату Юлаеву и музея национальному герою на северо-востоке региона.

Мы начали обновление Музея Салавата Юлаева. Приступили к реставрации памятника нашему национальному герою – самого узнаваемого символа культуры Башкортостана. Эту работу проводим совместно с Российской академией художеств. От души благодарим Василия Зурабовича за помощь в этом важном для нас вопросе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан