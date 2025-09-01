В Башкирии возбуждено уголовное дело после травмирования юного артиста

29 августа в Нефтекамск прибыла цирковая труппа. На следующий день во время репетиции 12-летний мальчик упал с высоты около 11 метров при выполнении номера с хождением по канату с шестом.
В результате падения подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В настоящее время он находится на искусственной вентиляции легких.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время репетиций, а также правомерности допуска несовершеннолетнего к выполнению данного циркового номера.