В Башкирии открылась школа с изучением удмуртского языка

В День знаний в селе Новые Татышлы открылась полилингвальная многопрофильная школа с обучением удмуртскому языку. Её создали на базе местного среднего образовательного учреждения. Радий Хабиров рассказал, что капитальный ремонт провели по федеральной программе, которую инициировал Президент России.

И это уже десятая по счёту полилингвальная школа в регионе. По словам Главы Башкортостана, до 2030 года планируется открыть еще две. Также в Новых Татышлах после масштабного ремонта распахнул свои двери и Удмуртский историко-культурный центр. Учреждение уникальное, но места для важной работы, которую там проводят, было очень мало. Теперь это просторное, современное здание станет новой точкой притяжения для жителей и гостей района.