ФК «Уфа» победил «Чайку» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» дома победил «Чайку» в 7-м туре Первой лиги. Матч прошел на стадионе «Нефтяник». Наша команда открыла счёт в первом тайме. Дебютным голом отличился нигерийский нападающий Уильямс Чимези. Результативную передачу отдал Осман Минатулаев, а в самом начале второго тайма удвоил счёт. Впервые за два года на поле «Нефтяника» вышел колумбиец Дилан Ортис. Уже через три минуты он забил третий гол в ворота соперника, а на 89-й минуте оформил дубль. Также голевыми передачами отметились воспитанники «Уфы» Данил Ахатов и Эмиль Майоров, а также хорват Филип Мрзляк. Итоговый счёт — 4:0 в пользу уфимцев.