В Уфе открылась первая в республике специальность «Режиссура кино и телевидения»

В Уфе на базе Института искусств имени Загира Исмагилова впервые в республике открылась специальность «Режиссура кино и телевидения». Совместно с Евразийским научно-образовательным центром был подписан договор о сотрудничестве в рамках креативного направления. Вузы республики с каждым годом набирают всё больше творческих студентов.

По мнению Радия Хабирова, Башкортостан нуждается в профессиональных режиссерах, которые знают культуру своего края, владеют языком и воспитаны народными кинорежиссерами. На базе научно-образовательного центра они получат практические навыки, смогут познакомиться с ТВ-программами и режиссерскими зарисовками. Раньше межвузовский кампус преимущественно содействовал с техническими и естественными институтами. Сегодня же креативные индустрии поддерживаются не менее активно.