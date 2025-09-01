В Уфе открылась первая в республике специальность «Режиссура кино и телевидения»

В Уфе на базе Института искусств имени Загира Исмагилова впервые в республике открылась специальность «Режиссура кино и телевидения». Совместно с Евразийским научно-образовательным центром был подписан договор о сотрудничестве в рамках креативного направления. Вузы республики с каждым годом набирают всё больше творческих студентов.
По мнению Радия Хабирова, Башкортостан нуждается в профессиональных режиссерах, которые знают культуру своего края, владеют языком и воспитаны народными кинорежиссерами. На базе научно-образовательного центра они получат практические навыки, смогут познакомиться с ТВ-программами и режиссерскими зарисовками. Раньше межвузовский кампус преимущественно содействовал с техническими и естественными институтами. Сегодня же креативные индустрии поддерживаются не менее активно.
Мастером курса стал известный режиссер Башкортостана — Айнур Аскаров. Вместе со своими коллегами он собрал уникальную программу обучения. Студенты прошли 4 тура испытаний и написали сценарий фильма. Как отмечает мастер, некоторые работы уже готовы к этапу реализации. Из 30 абитуриентов было выбрано 6 лучших. Уфимский Институт искусств планирует и дальше развиваться в медиа-направлении. В будущем на базе вуза появятся операторская и продюсерская специальности.