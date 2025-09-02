В Уфе на базе БГМУ работает инновационная лаборатория

В Уфе на базе Башкирского государственного медицинского университета работает инновационная лаборатория. Производственная часть позволяет печатать модели из полимера, пластика и керамики. Другое подразделение занимается математическим формированием и подготовкой модели для печати.

В лаборатории появился 3D-принтер, позволяющий создавать импланты из биоразлагаемых и биоустойчивых материалов. Они используются в различных направлениях медицины: травматологии, нейрохирургии, стоматологии.