В Уфе на базе БГМУ работает инновационная лаборатория

В Уфе на базе Башкирского государственного медицинского университета работает инновационная лаборатория. Производственная часть позволяет печатать модели из полимера, пластика и керамики. Другое подразделение занимается математическим формированием и подготовкой модели для печати.
В лаборатории появился 3D-принтер, позволяющий создавать импланты из биоразлагаемых и биоустойчивых материалов. Они используются в различных направлениях медицины: травматологии, нейрохирургии, стоматологии.
Особенно актуальна данная модель в восстановлении пациентов после боевой травмы. Лаборатория изготавливает спейсеры крупных суставов, которые передаёт для трансплантации в клинику БГМУ. Они помогли выздороветь уже более 50 пациентам. Открытие лаборатории произошло за счет гранта главы республики.