В Башкирии компания «Ультрадекор» помогает обновлять соцобъекты

В Башкортостане с 2020 года действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». К её реализации подключаются и социально ответственные компании. Так, село Новый Бердяш Караидельского района уже несколько лет находится под патронажем компании «Ультрадекор». На этот раз здесь обновили дом культуры.

В этот день, кажется, даже баян звучит по-другому. Особая радость переполняет музыканта – наконец-то преобразился дом культуры в селе Новый Бердяш Караидельского района, где теперь можно устраивать концерты и веселые мероприятия.

Клуб был в плачевном состоянии, зимой было холодно, окна продували, сейчас уже все нормально. Я надеюсь, что еще больше народу будет ходить на мероприятия, на концерты. Хочется сказать огромное спасибо «Ультрадекору», молодцы! Фидан Саитов, методист дома культуры д. Новый Бердяш

Благодарны компании «Ультрадекор», что сделали такой ремонт, заменили окна, двери, сейчас будет тепло и уютно, покрасили фасад, теперь красочно и очень красиво. Эльвина Саитова, культорганизатор

Это не первый социальный объект, который отремонтировать помогли сотрудники деревообрабатывающего предприятия.

Жители деревни Новый Бердяш – это наши партнеры, лесники, те, кто работает с нами и в сложные, и в лёгкие времена, поэтому появилась идея помогать своим партнерам. В данном сельском поселении мы провели мероприятия по косметическому ремонту детского сада, полностью оборудовали стоматологической кабинет, на территории детского сада детскую площадку, поменяли крышу детского сада – все, что необходимо детям для счастливого детства. Дамир Загидуллин, руководитель отдела лесообеспечения компании «Ультрадекор»