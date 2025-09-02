В Башкирии наркокурьера приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
По данным прокуратуры республики, в июле 2024 года обвиняемый работал курьером в интернет-магазине, торгующем запрещёнными веществами. Получив через мессенджер координаты крупной партии наркотиков, он забрал их в Стерлитамаке и привез по месту своего проживания. Там мужчина расфасовал вещества на более мелкие части и подготовил 19 тайников в Ишимбае, Салавате и Стерлитамаке. Оставшуюся часть наркотиков он хранил в комнате общежития учебного заведения.
Преступная деятельность курьера была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Все синтетические наркотики изъяты. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Видео: прокуратура РБ.