В Башкирии наркокурьера приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима

По данным прокуратуры республики, в июле 2024 года обвиняемый работал курьером в интернет-магазине, торгующем запрещёнными веществами. Получив через мессенджер координаты крупной партии наркотиков, он забрал их в Стерлитамаке и привез по месту своего проживания. Там мужчина расфасовал вещества на более мелкие части и подготовил 19 тайников в Ишимбае, Салавате и Стерлитамаке. Оставшуюся часть наркотиков он хранил в комнате общежития учебного заведения.