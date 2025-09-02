Башкирия получит 3 млрд рублей на капремонт школ

Башкортостан в следующем году получит из федерального бюджета более 3 миллиардов рублей, чтобы капитально отремонтировать школы. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства республики. Всего в рамках федеральной программы в этом году выполнили работы в более чем 300 учреждениях.
Радию Хабирову рассказали об открытии в Татышлинском районе новой полилингвальной школы и Удмуртского историко-культурного центра. Руководитель региона отметил важность появления учреждений культуры в других уголках республики и поручил продолжать работу над обновлением инфраструктуры образовательных организаций.
Также на встрече затронули тему уборочной кампании. Аграрии в республике намолотили 2 миллиона тонн зерна. В Минсельхозе прогнозируют большой урожай подсолнечника в этом году.
Говорили и о санаторно-курортном лечении. Все восемь здравниц входят в сотню лучших в России. Более 7 тысяч участников СВО и членов их семей отдохнули в них.
Глава Башкортостана также представил новых руководителей муниципалитетов. Администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова, Абзелиловского – Айрат Аминев.