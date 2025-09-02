Башкирия получит 3 млрд рублей на капремонт школ

Нам надо подумать об открытии новых культурных центров. У нас есть неплохой марийский центр в Мишкино, надо подумать о чувашском и других. Точно так же постарайтесь сразу отторговать и сделать, точно так же провести. Если слаженно работать, у нас к 2030 году будет базовый порядок в школах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан