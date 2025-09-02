В Башкирии растет популяция бурых медведей

Встреча с косолапым. В Башкортостане растет популяция бурых медведей, учащаются и случаи столкновения хозяев леса с людьми как на территории животных, так и вблизи населенных пунктов. Одним из способов сохранить баланс в природе является охота. Сезон на медведей ежегодно начинается в августе. Сегодня в Башкортостане определили список охотников, получивших разрешение на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях. Впервые жеребьевка прошла в электронном формате. Обладателями охотничьего билета стали 130 жителей республики. К слову, всего в 2025 году в Министерство природопользования и экологии поступило более 2,5 тысяч заявок.

Спасение медвежонка — дело благородное, но даже бурый малыш может стать угрозой для жизни, ведь рядом с ним всегда есть мама — защитница своего потомства.

Как правило, сами медведи людей не трогают — только если чувствуют угрозу. Чаще всего подобные встречи происходят у грибников, сборщиков трав и ягод и рыбаков. Именно они могут случайно зайти на территорию зверя и нарушить его покой. Так, пару дней назад в Бирском районе два рыбака ночью встретили медведя на берегу реки Белой. Спасались бегством, в результате чего потеряли друг друга из виду.

Запрос о помощи направили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Второго рыбака обнаружили в 1,5 километрах выше по течению реки. Мужчина был напуган и сильно замёрз, так как около трёх часов находился в воде.

В 2025 году зафиксировано три случая нападения медведей на людей. Все произошли весной. И вот пару закономерностей: все мужчины передвигались по одиночке и не обозначали своё присутствие. Сами же бурые выходят в населенные пункты за легкой добычей — домашним скотом или едой, оставленной туристами в лесных зонах.

К слову, популяция медведей в республике и вправду растёт. В прошлом году специалистами была зафиксирована самая высокая численность за всю историю наблюдений — 2600 особей. В 2025 прибавилось еще примерно 60. И охота на косолапых — решение, которое позволит контролировать численность медведей.

В 2025 году лимит на бурого в регионе — всего 130 особей, тогда как заявок от охотников более 2,5 тыс. Так, наибольшее количество квот получили в Гафурийском, Баймакском и Ишимбайском районах. К слову, не обошлось и без нововведений.