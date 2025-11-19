Джефф Монсон провёл мастер-класс по борьбе в Дзержинске

Я подчеркну, что считаю мою миссию важной, потому что я общаюсь не только со спортсменами, но и с другими знаменитыми людьми и еще с детьми. И я хочу показать им, как важен спорт в их жизни.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу