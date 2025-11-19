Джефф Монсон провёл мастер-класс по борьбе в Дзержинске

Легенда смешанных
единоборств Джеффри Монсон посетил спортивные учреждения города Дзержинска и
провёл мастер-класс по борьбе. О впечатлениях ребят от встречи с чемпионом – в
нашем сюжете.
Джеффри Монсон – боец,
чьё имя знает каждый фанат смешанных единоборств. Шестикратный чемпион мира по
грэпплингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу посетил спортивные школы
Дзержинска. Дети с нетерпением ждали встречи со звездой смешанных единоборств.
Я
подчеркну, что считаю мою миссию важной, потому что я общаюсь не только со
спортсменами, но и с другими знаменитыми людьми и еще с детьми. И я хочу
показать им, как важен спорт в их жизни.Джефф Монсон, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу
Для
детей это большая радость. Не каждый день, действительно, в своём зале, на своё
родном ковре можно увидеть чемпиона, может быть, с ним побороться.Владимир Холопов, заместитель министра спорта Нижегородской области
Я
спросил, как он питается. Он сказал, что не ест хлеб, он очень любит яйца,
любит разные салаты овощные. Встаёт он вместе с детьми своими. Он очень
общительный человек, очень добрый, сразу видна его энергетика такая тёплая.Никита Барынкин, участник встречи
Будущие чемпионы ждали
эту встречу, они приготовили плакаты. Джефф с удовольствием раздавал автографы и
фотографировался на память.
Я
очень рада с ним встретиться, получить автограф, сфотографироваться, я очень рада,
что я здесь, а не в школе. Я хочу больше бороться, стараться, участвовать в
соревнованиях и даже стать похожей на него.Полина Алёшина, участница встречи
Джеффри Монсону провели
экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплексу «Ока». Чемпион осмотрел
ледовую арену, скалодром, универсальный спортивный зал, бассейн, тренажёрный
зал.
Я
каждый день тренируюсь, я не пью и не курю. Я придерживаюсь здорового образа
жизни и предпочитаю здоровую еду.Джефф Монсон, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу
Еще одним подарком для
будущих чемпионов стала тренировка со звездой. Джефф продемонстрировал несколько
упражнений. Особое внимание уделил технике выполнения приёмов. Подобные встречи
мотивируют юных спортсменов, их тренеров и родителей на новые победы.