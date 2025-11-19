Джефф Монсон провёл мастер-класс по борьбе в Дзержинске

Легенда смешанных единоборств Джеффри Монсон посетил спортивные учреждения города Дзержинска и провёл мастер-класс по борьбе. О впечатлениях ребят от встречи с чемпионом – в нашем сюжете.

Джеффри Монсон – боец, чьё имя знает каждый фанат смешанных единоборств. Шестикратный чемпион мира по грэпплингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу посетил спортивные школы Дзержинска. Дети с нетерпением ждали встречи со звездой смешанных единоборств.

Я подчеркну, что считаю мою миссию важной, потому что я общаюсь не только со спортсменами, но и с другими знаменитыми людьми и еще с детьми. И я хочу показать им, как важен спорт в их жизни.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу

Для детей это большая радость. Не каждый день, действительно, в своём зале, на своё родном ковре можно увидеть чемпиона, может быть, с ним побороться.

Владимир Холопов, заместитель министра спорта Нижегородской области
Я спросил, как он питается. Он сказал, что не ест хлеб, он очень любит яйца, любит разные салаты овощные. Встаёт он вместе с детьми своими. Он очень общительный человек, очень добрый, сразу видна его энергетика такая тёплая.

Никита Барынкин, участник встречи

Будущие чемпионы ждали эту встречу, они приготовили плакаты. Джефф с удовольствием раздавал автографы и фотографировался на память.

Я очень рада с ним встретиться, получить автограф, сфотографироваться, я очень рада, что я здесь, а не в школе. Я хочу больше бороться, стараться, участвовать в соревнованиях и даже стать похожей на него.

Полина Алёшина, участница встречи

Джеффри Монсону провели экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплексу «Ока». Чемпион осмотрел ледовую арену, скалодром, универсальный спортивный зал, бассейн, тренажёрный зал.

Я каждый день тренируюсь, я не пью и не курю. Я придерживаюсь здорового образа жизни и предпочитаю здоровую еду.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу

Еще одним подарком для будущих чемпионов стала тренировка со звездой. Джефф продемонстрировал несколько упражнений. Особое внимание уделил технике выполнения приёмов. Подобные встречи мотивируют юных спортсменов, их тренеров и родителей на новые победы.

