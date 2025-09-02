В Башкирии санатории приняли более 7000 участников СВО и членов их семей

Более 7 тыс. участников спецоперации и членов их семей провели отдых и лечение в санаториях Башкортостана. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства региона с участием Радия Хабирова. Также на встрече обсудили ход уборочной кампании, планы по открытию в республике новых культурных центров и многое другое.
С кадровых назначений стартовало оперативное совещание правительства. Глава Башкортостана представил новых руководителей муниципалитетов. Администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова, Абзелиловского — Айрат Аминев.
Более 400 тыс. человек отдохнули в санаториях Башкортостана за последние шесть лет. Здравницы региона входят в сотню лучших по стране. Особое внимание там уделяют реабилитации ветеранов боевых действий. Более семи тысяч участников СВО и членов их семей смогли провести время и пройти лечение. Радий Хабиров поручил активнее привлекать инвестиции в учреждения и продолжать обновлять инфраструктуру.
Поделился Радий Хабиров итогами своей рабочей поездки на Донбасс. Глава Башкортостана призвал руководителей муниципалитетов отправлять на фронт то имущество, в котором нуждаются солдаты и офицеры.
Говорили на встрече о начале учебного года в регионе. В Татышлинском районе открыли новую полилингвальную школу, десятую по счёту в Башкортостане. Рядом с ней появился Удмуртский историко-культурный центр. Радий Хабиров поручил продолжить работу по запуску подобных учреждений в республике.
Обсудили и ход уборочной кампании в регионе. Аграрии намолотили около 2 млн тонн зерна. Параллельно идёт сбор сахарной свёклы. Прогнозируют и большой урожай подсолнечника. Среди сложностей — периодические дожди и как результат переувлажнение почвы.
Участники встречи анонсировали седьмой Всероссийский инвестиционный сабантуй в Сибае, который стартует четвертого сентября. А также международный фестиваль «Башкорт аты» - он состоится в Баймакском районе - шестого сентября. Его откроют массовым парадом, зрелищной джигитовкой. Гостей ждут масштабные конно-спортивные турниры и множество конкурсов.