В Башкирии санатории приняли более 7000 участников СВО и членов их семей

Более 7 тыс. участников спецоперации и членов их семей провели отдых и лечение в санаториях Башкортостана. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании правительства региона с участием Радия Хабирова. Также на встрече обсудили ход уборочной кампании, планы по открытию в республике новых культурных центров и многое другое.

С кадровых назначений стартовало оперативное совещание правительства. Глава Башкортостана представил новых руководителей муниципалитетов. Администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова, Абзелиловского — Айрат Аминев.

Желаем вам успеха, очень надеемся на вашу энергию, опыт большой у вас есть, поэтому поздравляю и желаю успеха. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Более 400 тыс. человек отдохнули в санаториях Башкортостана за последние шесть лет. Здравницы региона входят в сотню лучших по стране. Особое внимание там уделяют реабилитации ветеранов боевых действий. Более семи тысяч участников СВО и членов их семей смогли провести время и пройти лечение. Радий Хабиров поручил активнее привлекать инвестиции в учреждения и продолжать обновлять инфраструктуру.

Тем не менее идёт строительство новых корпусов, что приводят в порядок диагностические и лечебные центры, но надо думать об инвестициях. Особые слова признательности — за реабилитацию участников СВО. Это непростая и важная задача, которая требует неформального подхода и личного участия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поделился Радий Хабиров итогами своей рабочей поездки на Донбасс. Глава Башкортостана призвал руководителей муниципалитетов отправлять на фронт то имущество, в котором нуждаются солдаты и офицеры.

Они хорошо знают, вы регулярно приезжаете туда тоже. Там только, единственно, посмотрите, командиры говорят, что гуманитарная помощь нужна более избирательная. Именно то, что для них нужно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили на встрече о начале учебного года в регионе. В Татышлинском районе открыли новую полилингвальную школу, десятую по счёту в Башкортостане. Рядом с ней появился Удмуртский историко-культурный центр. Радий Хабиров поручил продолжить работу по запуску подобных учреждений в республике.

Нам надо подумать об открытии новых культурных центров. У нас есть неплохой марийский центр в Мишкино, надо подумать о чувашском и других. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили и ход уборочной кампании в регионе. Аграрии намолотили около 2 млн тонн зерна. Параллельно идёт сбор сахарной свёклы. Прогнозируют и большой урожай подсолнечника. Среди сложностей — периодические дожди и как результат переувлажнение почвы.