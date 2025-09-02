Радий Хабиров готов ходатайствовать за задержанного гендиректора «Башспирта»

Глава Башкортостана публично заступился за генерального директора компании «Башспирт». На оперативном совещании Радий Хабиров заявил о готовности выступить с личным ходатайством в защиту Раифа Абдрахимова, заключённого под стражу до конца сентября по обвинению в превышении служебных полномочий.
Руководитель региона отметил, что за годы руководства Абдрахимовым предприятие превратилось из убыточного в динамичное, развивающееся. За три года в бюджеты различных уровней поступило почти 60 млрд рублей налоговых исчислений. Продукцию экспортируют в страны дальнего и ближнего зарубежья. Инвесторы активно вкладывают в действующее производство.
Напомним, что следствие обвиняет топ-менеджера в том, что в августе 2022-го он не принял мер к расторжению экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в Уфе. Эти документы ранее заключили бывшие руководители компании.