Радий Хабиров готов ходатайствовать за задержанного гендиректора «Башспирта»

Во-первых, всё, что произошло с Раифом Рамазановичем, мне сложно сказать и давать оценку. Вы знаете, я профессиональный юрист и всегда воздерживаюсь от каких-то оценок. Но хочу сказать. Когда я лично выгнал оттуда шайку во главе с Нугумановым, которая фактически подводила предприятие к банкротству, Раиф Рамазанович выполнил очень сложную работу. Он вытащил предприятие. Я, как вы понимаете, в курсе сути обвинений. Очень в них сомневаюсь, откровенно скажу. Готов выступить и ходатайствовать, чтобы его там не держали как какого-то чудовищного преступника. Не знаю, за что арестовывать, мое мнение такое. Трое детей у него. Поэтому, Валерий Станиславович, найдите адвокатов, скажите, что я готов ходатайствовать. Надеюсь, разберутся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан