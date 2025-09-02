Бойцы 400-го полка из Башкирии отличились в Днепропетровской области

За особые заслуги во время выполнения боевых задач и за проявленные мужество и отвагу военнослужащим 400-го полка вручили госнаграды Республики Башкортостан — ордена и медали Минигали Шаймуратова. Со словами благодарности от Главы региона Радия Хабирова передали их бойцам его советник по взаимодействию с военнослужащими Артур Юмагужин и командир 400-го полка, полковник Денис Гилязев. Подробнее о жизни 400-го полка смотрите в специальном репортаже из зоны СВО Елены Прочаковской 3 и 4 сентября в 21 час на БСТ.