В Башкирии целевое обучение выбрали 138 абитуриентов

138 абитуриентов выбрали целевое обучение в институте среднего профессионального образования Уфимского университета науки и технологий. По договорам с крупными промышленными предприятиями ребята смогут освоить сразу пять специальностей, а также претендовать на повышенные стипендии.

Первокурсники только вошли в учреждение и уже осваивают работу за токарным станком. Арслан Кубаков из Иглино не просто так поступил в институт среднего профессионального образования. Юноша с восьмого класса интересуется самолётами. Поэтому без раздумий выбрал специальность «Производство авиационных двигателей» и подписал договор целевого обучения с ОДК-УМПО.

В этом году на бюджетное обучение в институт среднего профессионального образования приняли 355 ребят. Создание авиастроительного кластера на базе учебного заведения укрепило работу с предприятиями. Четыре крупные компании республики заключают с абитуриентами целевые договоры, в рамках которых они смогут пройти производственную практику, стажировку, а также трудоустроиться.

В прошлом году в институте среднего профессионального образования Уфимского университета науки и технологий по федеральному проекту «Профессионалитет» было открыто девять новых лабораторий и мастерских. Также учебное заведение оснастили современным оборудованием и станками.

Кроме того, предприятия, с которыми сотрудничает учреждение, провели здесь ремонт на сумму более 40 млн рублей. Благодаря таким улучшениям у ребят появляется мотивация поступать в башкирские учебные заведения, чтобы в дальнейшем построить успешную карьеру.