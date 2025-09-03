Глава Башкирии принял участие в стратсессии по повышению доступности жилья

Радий Хабиров принял участие в стратегической сессии Правительства России по повышению доступности жилья. Её провёл Михаил Мишустин в режиме видеосвязи. Участники стратсессии обсудили льготные ипотечные программы.
Спрос на рынке жилья снижается. Чтобы преодолеть такую тенденцию, разработаны необходимые решения, отметил председатель правительства страны. В первую очередь в отношении дополнительных комиссий, которые банки взимали, предоставляя ипотеку на льготных условиях. Ключевые кредитные организации отменили эти комиссии.
Кроме того, совместно с Банком России подготовлена инициатива временного субсидирования процентной ставки по кредитам на проектное финансирование для новостроек, сообщил Михаил Мишустин. Она должна улучшить обстановку прежде всего в малых городах. По вводу жилых домов Башкортостан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа.