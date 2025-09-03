В Башкирии студенты нашли уникальный скифский меч на раскопках

Археологическая команда УУНиТ продолжает свои работы на Ишмухаметовском кургане в Баймакском районе. Недавно удалось найти захоронение воина с акинаком — коротким железным мечом скифо-сарматского происхождения, рассказали в Башкультнаследии.

Как сообщил руководитель историко-археологического ландшафтного парка «Ирендык» Венер Набиев, все найденные артефакты, включая костные останки, будут отправлены на исследования. По предварительным данным, находка относится к VIII–VII векам до нашей эры.