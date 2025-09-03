В Башкирии изменился график экскурсий в пещеру Шульган-Таш

С 1 сентября музейно-экскурсионный комплекс заповедника «Шульган-Таш» перешел на новый график экскурсий с посещением Каповой пещеры. Теперь они проводятся ежедневно четыре раза в день, сообщили в администрации заповедника.

Для посетителей действуют льготы. Детям до 8 лет вход бесплатный. Подросткам от 9 до 16 лет, пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий, многодетным семьям и ветеранам труда предоставляется скидка 50%.

Для получения скидки необходимо предъявить соответствующие документы. Жители Бурзянского района также могут получить льготы при предъявлении паспорта.