В Башкирии боец СВО встретился с волонтёрами Иглино

Боец спецоперации с позывным «Добрый» встретился с членами волонтерского штаба села Иглино и студентами агроколледжа. Уроженец села Урман в прошлом году подписал контракт с Министерством обороны и отправился защищать Родину в Курскую область в составе штурмовой бригады, в команде боевого обеспечения. Дважды получил ранения.

Руководитель центра «Творим добро» провела военнослужащего по цехам, рассказала о музее штаба, показала изготовленные средства защиты и сплетённые масксети, которые передают на фронт. Мужчина положительно отозвался об антидроновом пончо и носилках для переноса раненых солдат – они особенно необходимы в боевых условиях.

Волонтеры поделились, как собирают гумпомощь, и представили продукцию к солдатскому столу. Сам «Добрый» рассказал о службе на передовой и о том, как сослуживцы благодарят тыл за поддержку.

