В Уфе очередной подросток сел за руль без прав

В Уфе в рамках рейдовых мероприятий в Калининском районе на улице Победы сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Лада Приора».

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, за рулём находился несовершеннолетний студент без водительского удостоверения. В присутствии отца юношу отстранили от управления, транспортное средство поместили на спецстоянку.

В отношении подростка составили административный протокол. Материалы по делу его родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, юношу могут поставить на профилактический учёт в полиции.