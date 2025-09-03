В Уфе прошел круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Помнить и предотвратить. В Конгресс-холле «Торатау» прошел круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Встречу в Уфе приурочили к 80-летию подписания акта о капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны и 30-летию с момента совершения теракта в Будённовске.

Обсуждали идеологии экстремизма и терроризма в условиях информационных войн, поиск комплексных подходов к укреплению общественной безопасности на основе исторической памяти и патриотического воспитания. Рассмотрели и вопросы, направленные на активизацию работы органов власти и местного самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма в республике. В числе участников встречи – федеральные и региональные эксперты, представители правоохранительных органов, научного сообщества, а также студенты вузов республики.