В Башкирии «Поезд здоровья» прибыл в Мишкинский район

Свыше 10 тысяч заболеваний выявили врачи Башкортостана в этом году с начала акции «Здоровая республика – здоровый регион». Из них больше трети – с подозрением на социально значимые. Седьмой сезон по районам продолжают курсировать «Поезда здоровья». Жители отдаленных сел и деревень могут ежегодно пройти комплексное обследование, не выезжая в крупные муниципалитеты.

Оптимизм, занятия спортом и любовь к жизни – делится секретом хорошего самочувствия Борис Захаров. Из своих 70 он 42 года проработал на полях механизатором. Дело не из легких, поэтому даже на пенсии соблюдает правильное питание и режим отдыха. Результат налицо: главные показатели, отмечают врачи, у него в порядке.

После краткосрочной диагностики результаты анализов, рекомендации и заключения вносятся на электронную платформу «Промед». С ними пациенты могут обратиться в любое государственное медучреждение и получить полноценное лечение.

Жителям сел и деревень не нужно ездить в райцентр, чтобы обойти всех врачей. В состав поездов здоровья входят мобильные медицинские комплексы с современным оборудованием, в которых принимают узкие специалисты. Возможность проверить здоровье в шаговой доступности местные жители, конечно, не упускают.

Это особенно важно для пенсионеров – им добираться до больниц и поликлиник гораздо проблематичнее. Именно в Кайраково «Поезд здоровья» прибыл впервые, жители его обступили сразу.

Пройти ЭКГ, УЗИ и флюорографию, сдать кровь, измерить давление, уровень глюкозы и холестерина, сделать профилактические прививки можно было на месте. На прием к маммологу, эндокринологу, хирургу и гинекологу ездить тоже не пришлось – специалисты прибыли сами. В комплексе можно пройти и диспансеризацию – себя она уже зарекомендовала. Благодаря ей удается распознать заболевания на ранних стадиях.