В Уфе реконструкция парка Ленина достигла 30%

Работы начались в мае текущего года и займут два строительных сезона. Сейчас территория напоминает большую строительную площадку. Уже проведены основные демонтажные работы, обновляется лесной фонд.

Напомним, парк Ленина является объектом культурного наследия, который благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь проложат современные инженерные сети, установят освещение, обновят дорожное покрытие. Появится детская игровая площадка, туристический павильон и точки быстрого питания. Открытие запланировано на День Республики в 2026 году. До грядущего ноября подрядчики планируют подготовить основания, чтобы весной приступить к завершающей фазе реконструкции парка.