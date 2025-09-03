В Уфе прошёл детский турнир по футболу

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Великой Победы. Участие в нём приняли 8 команд, а это порядка 100 спортсменов 2017 и 2018 годов рождения. Подобное мероприятие проводится ежегодно, в этот раз участие приняли и дети участников специальной военной операции.

По итогам встреч первую строчку в золотой лиге занял коллектив «Гроза», на втором месте команда «Юниор» и тройку лучших замкнули футболисты из «Спартака-Нижегородка». В серебряной лиге лучшей стала команда «Лайф», немного не хватило до победы спортсменам из спортивной школы №10, бронзовыми призёрами стал коллектив «Ангел Болл». Победители и призёры турнира получили командные кубки, грамоты и сладкие презенты.