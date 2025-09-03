Радий Хабиров ознакомился с инновационным реабилитационным комплексом «Мобитрак»

Главе Башкортостана представили мобильный реабилитационный комплекс «Мобитрак» отечественного производства. Радию Хабирову показали трейлер, оборудованный механическими тренажерами для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Их разработал уроженец республики Марат Ильясов. Оборудование производят в Октябрьском и Белорецке.

Пациенты могут получить от восьми до десяти услуг, чтобы восстановить функции ходьбы и координацию движений. Комплекс круглогодичный, с двумя входными группами, оснащенный устройствами для измерения давления, а также санузлом. «Мобитрак» ранее находился в Чишминском районе. Жители проходили реабилитацию и отметили прогресс во время тренировок.

В начале этого года на «Инвестчасе» представители бизнеса презентовали проект по производству трейлеров для социальной сферы, а также общепита, гостиничного дела и торговли. Руководитель региона подчеркнул, что разработку можно применять и для восстановления ветеранов СВО. Радий Хабиров пригласил представителей компании обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и привлечь к работе специалистов здравоохранения.