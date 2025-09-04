Тепло и слегка дождливо будет в Башкирии в ближайшие дни

Сегодня, 4 сентября, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, на юго-востоке осадков не предвидится. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, местами порывистый. Температура воздуха в течение дня составит от +18 до +23°C, на юго-востоке поднимется до +28°C.
В пятницу, 5 сентября, местами также прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный и северо-восточный, с порывами до сильного. Температура ночью будет в пределах +10, +15°C, днем — до +19, +24°C.