Тепло и слегка дождливо будет в Башкирии в ближайшие дни

Сегодня, 4 сентября, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, на юго-востоке осадков не предвидится. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, местами порывистый. Температура воздуха в течение дня составит от +18 до +23°C, на юго-востоке поднимется до +28°C.