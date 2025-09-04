В Мишкинском районе убрали 65% площадей зерновых

Жатва под прицелом непогоды. В этом году по республике прогнозируют хороший урожай зерновых культур. В среднем урожайность яровой пшеницы – 35 центнеров с гектара. Но проливные дожди напоминают ситуацию прошлого года, когда из-за переувлажненности большая часть урожая пропала. В Мишкинском районе уже убрали около 65% площадей.

Уже шестой сезон Дамир Фазыянов выходит на поля Мишкинского района. Вылавливая солнечные дни, вместе с ним рабочие на еще 11 энергонасыщенных комбайнах убирают яровую пшеницу. В кабине – все для комфорта механизаторов. Лишь бы погода не подвела.

Комбайны сейчас удобные, не «Нива» уже комбайн-то. Нынче погода мешает, зерно-то влажное идет. Дождей не будет – можно убирать, закончим, наверное, за неделю-две. Дамир Фазыянов, комбайнер

Неделя или две. Именно столько времени аграрии закладывают на жатву яровых культур. Уже убрано около 65% площадей. В прошлом году Мишкинский район, как и многие другие, пострадал от переувлажнения. Тогда аграрии оперативно скосили поля, а после пошли проливные дожди, из-за чего скошенное зерно проросло – урожай был поврежден и стал непригодным для производства муки.

Факт, что в основном у нас фермеры обычно убирают своими силами. Объем комбайнов, которые имеются у нас в районе, фактически позволяют убирать. 25 комбайнов для нашего района – это очень большая сила. Этот МТС в основном свои поля здесь убирает и иногда помогает фермерским хозяйствам. Александр Абукаев, главный инженер отдела сельского хозяйства администрации Мишкинского района

Мощности хоть и позволяют, но этим летом жать яровую пшеницу земледельцы не торопятся. Из-за непогоды вместо 35 центнеров с гектара удается убрать порядка 30. Сырое зерно плохо обмолачивается, из-за чего и происходят потери. Как говорят агрономы, в этом году ожидается недобор урожая из-за прорастания зерна на волках.

Точные цифры озвучить сложно, тем не менее дефицита не будет, уверяют специалисты. В Мишкинском районе обрабатывают пашни на площади 30 тыс. гектаров, из которых больше 12 тысяч заняты обработкой яровых культур.

Сельское хозяйство – земледелие рискованное. Как говорят агрономы, фермеры переходят от зерновых культур к маржинальным – масличным. На них цена на рынке держится стабильно. В Мишкинском районе фермеры стараются увеличить площади под посев подсолнечника, льна и озимого рыжика.