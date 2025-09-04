В Мишкинском районе убрали 65% площадей зерновых

Жатва под прицелом непогоды. В этом году по республике прогнозируют хороший урожай зерновых культур. В среднем урожайность яровой пшеницы – 35 центнеров с гектара. Но проливные дожди напоминают ситуацию прошлого года, когда из-за переувлажненности большая часть урожая пропала. В Мишкинском районе уже убрали около 65% площадей.
Уже шестой сезон Дамир Фазыянов выходит на поля Мишкинского района. Вылавливая солнечные дни, вместе с ним рабочие на еще 11 энергонасыщенных комбайнах убирают яровую пшеницу. В кабине – все для комфорта механизаторов. Лишь бы погода не подвела.
Неделя или две. Именно столько времени аграрии закладывают на жатву яровых культур. Уже убрано около 65% площадей. В прошлом году Мишкинский район, как и многие другие, пострадал от переувлажнения. Тогда аграрии оперативно скосили поля, а после пошли проливные дожди, из-за чего скошенное зерно проросло – урожай был поврежден и стал непригодным для производства муки.
Мощности хоть и позволяют, но этим летом жать яровую пшеницу земледельцы не торопятся. Из-за непогоды вместо 35 центнеров с гектара удается убрать порядка 30. Сырое зерно плохо обмолачивается, из-за чего и происходят потери. Как говорят агрономы, в этом году ожидается недобор урожая из-за прорастания зерна на волках.
Точные цифры озвучить сложно, тем не менее дефицита не будет, уверяют специалисты. В Мишкинском районе обрабатывают пашни на площади 30 тыс. гектаров, из которых больше 12 тысяч заняты обработкой яровых культур.
Сельское хозяйство – земледелие рискованное. Как говорят агрономы, фермеры переходят от зерновых культур к маржинальным – масличным. На них цена на рынке держится стабильно. В Мишкинском районе фермеры стараются увеличить площади под посев подсолнечника, льна и озимого рыжика.
На сегодня аграрии Башкортостана убрали около 45% площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами, намолотили порядка 2 млн тонн зерна. В лидерах Стерлитамакский, Аургазинский, Кармаскалинский и Чекмагушевский районы. Параллельно идёт уборка сахарной свёклы. Также в этом году прогнозируют и большой урожай подсолнечника.