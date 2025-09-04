Госоркестр Башкирии открыл 34-й сезон

Государственный симфонический оркестр Башкортостана открыл 34-й сезон Девятой симфонией Густава Малера. За дирижёрским пультом – народный артист республики, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Девятая симфония стала последним завершённым произведением композитора Густава Малера. Он написал её в 1909 году, за два года до своей смерти. Музыковеды называют её одним из самых трудных сочинений как для исполнения, так и для восприятия из-за сложной экспрессии и непростой исполняемости.
В партитуре задействован широкий состав музыкантов – более ста человек, включая удвоенные группы духовых и богатую палитру ударных. Начать новый сезон именно с этого произведения – символичный шаг: как Малер подводил итог своей жизни и творчества, так и оркестр задаёт особый тон предстоящему музыкальному году.