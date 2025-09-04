Госоркестр Башкирии открыл 34-й сезон

Девятая симфония стала последним завершённым произведением композитора Густава Малера. Он написал её в 1909 году, за два года до своей смерти. Музыковеды называют её одним из самых трудных сочинений как для исполнения, так и для восприятия из-за сложной экспрессии и непростой исполняемости.