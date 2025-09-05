В Уфе эксперты рассказали, как повысить шансы на получение льготной ипотеки

На льготную семейную ипотеку в России выделили больше 53 миллиардов рублей. Сейчас такой вид кредитования является самым востребованным. Льготная ипотека доступна молодым семьям и парам с детьми до 7 лет. Она дает возможность приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке. Многие используют материнский капитал для первоначального взноса.