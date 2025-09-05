В Уфе эксперты рассказали, как повысить шансы на получение льготной ипотеки

На льготную семейную ипотеку в России выделили больше 53 миллиардов рублей. Сейчас такой вид кредитования является самым востребованным. Льготная ипотека доступна молодым семьям и парам с детьми до 7 лет. Она дает возможность приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке. Многие используют материнский капитал для первоначального взноса.
Стабильно государство выделяет сумму для субсидирования этого вида кредитования. Сегодня каждый второй желающий оформить ипотеку – потенциальный заемщик именно семейной ипотеки. Но банки стали более требовательны к своим будущим клиентам, тщательнее оценивая кредитную нагрузку.