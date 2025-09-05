В Уфе эксперты рассказали, как повысить шансы на получение льготной ипотеки

На льготную семейную ипотеку в России выделили больше 53 миллиардов рублей. Сейчас такой вид кредитования является самым востребованным. Льготная ипотека доступна молодым семьям и парам с детьми до 7 лет. Она дает возможность приобрести собственное жилье по низкой процентной ставке. Многие используют материнский капитал для первоначального взноса.

Практически половина сделок проходит именно поп покупке квартир в новостройке именно по семейной льготной ставке.

Анастасия Алферова, специалист по недвижимости

Стабильно государство выделяет сумму для субсидирования этого вида кредитования. Сегодня каждый второй желающий оформить ипотеку – потенциальный заемщик именно семейной ипотеки. Но банки стали более требовательны к своим будущим клиентам, тщательнее оценивая кредитную нагрузку.

Готовьтесь уже разумно к ипотеке. Не так, что утром встал, пошел, оформил. Закрывайте кредиты, рассчитывайте свои финансовые возможности, после этого обращайтесь.

Камила Фазлыева, директор Национального агентства развития рынка недвижимости
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ