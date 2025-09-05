На форуме в Башкирии обсудили, как в республике решаются вопросы бизнеса

Если говорить о нашей практике внедрения инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, которая ведется по инициативе Главы республики Радия Хабирова с 2019 года, то мы ежегодно мониторим их работу. По опросам среди предпринимателей выяснилось, что каждый третий обращался к бизнес-шерифу и 81% их остались довольны решением их вопросов. Для наших инвестиционных уполномоченных мы постоянно проводим обучение: бизнес-сессии, вебинары, семинары, раз в неделю встречаемся с ними в режиме ВКС. Сегодня это универсальные сотрудники, владеющие полным набором необходимых кейсов и знаний по ведению бизнеса.

Светлана Верещагина