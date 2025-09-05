На форуме в Башкирии обсудили, как в республике решаются вопросы бизнеса

С 4 по 6 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы форума состоялась панельная дискуссия «От региона к региону. Путь успеха практик», участники который обсудили решения вопросов бизнеса.

Фото №1 - На форуме в Башкирии обсудили, как в республике решаются вопросы бизнеса

Первый заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Игорь Карачин в режиме ВКС подчеркнул, что инвестфорум в башкирском Зауралье проходит одновременно с Восточным экономическом форумом, и в этом смысле Республика Башкортостан традиционно находится в эпицентре главных событий страны.

Я знаю, что 28 регионов сейчас присутствуют на форуме в Сибае. Завтра мы вместе с нашим руководителем Светланой Чупшевой и другие руководители федеральных ведомств будем обсуждать лучшие практики, которые регионы могут позаимствовать и применить у себя. Принимающей стороне много есть чем поделиться. В регионе по опыту ПМЭФ проводится рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов и накал конкурентной борьбы здесь не меньше, чем в Санкт-Петербурге.

Игорь Карачин

Спикер отметил работу бизнес-шерифов республики, благодаря усилиям которых ежегодно значительно пополняется бюджет региона. Он подчеркнул, что ключевым фактором развития инвестиционной деятельности является работа внутри муниципалитетов, и тот, кто пошел по этому пути, достигает успеха.

Опыт Башкортостана по организации деятельности бизнес-шерифов применили у себя уже многие регионы, на днях практику взяла на вооружение Астраханская область.

Также он поблагодарил за четкую и планомерную работу с бизнесом Радия Хабирова, председателя башкирского кабинета министров Андрея Назарова и министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустема Муратова.

Министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина подчеркнула, что сегодня мы живем в формате обмена лучших практик, что позволяет усиливать позиции друг друга.

Если говорить о нашей практике внедрения инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, которая ведется по инициативе Главы республики Радия Хабирова с 2019 года, то мы ежегодно мониторим их работу. По опросам среди предпринимателей выяснилось, что каждый третий обращался к бизнес-шерифу и 81% их остались довольны решением их вопросов. Для наших инвестиционных уполномоченных мы постоянно проводим обучение: бизнес-сессии, вебинары, семинары, раз в неделю встречаемся с ними в режиме ВКС. Сегодня это универсальные сотрудники, владеющие полным набором необходимых кейсов и знаний по ведению бизнеса.

Светлана Верещагина

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Изотов привел несколько примеров успешного диалога власти и бизнеса.

Все крупные инвестпроекты мы обсуждаем с участием Главы республики Радия Хабирова в рамках клуба инвесторов. Еще один механизм - это инвестиционный час, на котором решаются вопросы предоставления мер поддержки инвесторам. Только благодаря этому за 6 лет было привлечено 1,3 трлн рублей.

Михаил Изотов 

Он также отметил, что на регулярной основе проходят встречи власти с бизнес-сообществом, после которых поднимаемые предпринимателями вопросы находят практическое решение. Так, например, была разработана программа поддержки креативных индустрий, камнерезного производства, организована помощь в приобретении сушильного оборудования для предпринимателей агропрмышленного комплекса и многое другое.

Спикер напомнил, что в свое время количество документов для инвестора было сокращено с 18 до одного - декларации о намерениях. Также сокращен и срок принятия решения по проекту - до 30 дней. За два последних года было предоставлено без конкурсных процедур 86 земельных участков под приоритетные инвестпроекты.

В рамках панельной дискуссии с успешной практикой цифровизации отрасли присутствующих ознакомила заместитель министра строительства и архитектуры  Элина Даминева. Руководитель АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова поделилась возможностями их организации, занимающейся оценкой вклада бизнеса в реализацию нацпроектов. Успешными практиками решения вопросов предпринимательского сообщества также поделились уполномоченная по правам предпринимателей в Башкирии Ирина Абрамова.

Фото: forum-zauralye.com

