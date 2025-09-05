На форуме в Башкирии обсудили, как в республике решаются вопросы бизнеса

С 4 по 6 сентября в Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2025». В рамках работы форума состоялась панельная дискуссия «От региона к региону. Путь успеха практик», участники который обсудили решения вопросов бизнеса.
Первый заместитель руководителя Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Игорь Карачин в режиме ВКС подчеркнул, что инвестфорум в башкирском Зауралье проходит одновременно с Восточным экономическом форумом, и в этом смысле Республика Башкортостан традиционно находится в эпицентре главных событий страны.
Спикер отметил работу бизнес-шерифов республики, благодаря усилиям которых ежегодно значительно пополняется бюджет региона. Он подчеркнул, что ключевым фактором развития инвестиционной деятельности является работа внутри муниципалитетов, и тот, кто пошел по этому пути, достигает успеха.
Также он поблагодарил за четкую и планомерную работу с бизнесом Радия Хабирова, председателя башкирского кабинета министров Андрея Назарова и министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустема Муратова.
Министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина подчеркнула, что сегодня мы живем в формате обмена лучших практик, что позволяет усиливать позиции друг друга.
Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Изотов привел несколько примеров успешного диалога власти и бизнеса.
Он также отметил, что на регулярной основе проходят встречи власти с бизнес-сообществом, после которых поднимаемые предпринимателями вопросы находят практическое решение. Так, например, была разработана программа поддержки креативных индустрий, камнерезного производства, организована помощь в приобретении сушильного оборудования для предпринимателей агропрмышленного комплекса и многое другое.
Спикер напомнил, что в свое время количество документов для инвестора было сокращено с 18 до одного - декларации о намерениях. Также сокращен и срок принятия решения по проекту - до 30 дней. За два последних года было предоставлено без конкурсных процедур 86 земельных участков под приоритетные инвестпроекты.
В рамках панельной дискуссии с успешной практикой цифровизации отрасли присутствующих ознакомила заместитель министра строительства и архитектуры Элина Даминева. Руководитель АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова поделилась возможностями их организации, занимающейся оценкой вклада бизнеса в реализацию нацпроектов. Успешными практиками решения вопросов предпринимательского сообщества также поделились уполномоченная по правам предпринимателей в Башкирии Ирина Абрамова.
Фото: forum-zauralye.com