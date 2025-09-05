Под Уфой медведицу с медвежатами отогнали в лес

В Иглино было замечено семейство медведей. В министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали о судьбе мишек.
В микрорайоне Кузьминки Вилладж бегала медведица с медвежатами. Местные жители обратились к специалистам. На место прибыла группа, состоящая из государственных инспекторов ведомства, общественных инспекторов и волонтёров. Ночью специалистам удалось отогнать медвежье семейство за пределы населенного пункта в лесной массив.
Жителей Башкирии просят: о любой встрече с дикими животными сообщать по круглосуточному телефону оперативно-диспетчерской службы: 8 347 218 04 30.
Видео: Моя Уфа.