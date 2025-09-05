В Башкирии приставы нашли должника по алиментам в погребе

В Калтасинском районе судебные приставы нашли в подполе частного дома 39-летнего мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов на своих трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Башкирии.

По данным ведомства, суд обязал мужчину выплачивать половину от прожиточного минимума на содержание детей, однако его долг достиг около 200 тысяч рублей. В итоге из-за неуплаты было возбуждено исполнительное производство.

Мужчина не имел официального места работы и не располагал имуществом. Судебный пристав многократно пытался связаться с ним для беседы, но каждый раз он находил предлог. За неуплату алиментов без уважительных причин мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ .

Так как мужчина продолжил скрываться, сотрудники УФССП решили посетить его дом. Приставов встретил незнакомец, который сказал, что должника нет дома и вернется он не скоро. Однако приставы все же вошли в дом и заметили на кухне подпол, в котором прятался неплательщик.

В результате должника задержали и доставили в отделение. Суд назначил ему шесть суток административного ареста.