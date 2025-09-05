Радий Хабиров оценил масштабы Южноуральской тропы

«Туризм мы рассматриваем как важнейшую часть экономики, но я всегда смотрю, чтобы был баланс и чтобы мы сохраняли наши природу от воздействия человека. Зауралье отличается значимыми природными объектами. Здесь к туризму надо подходить очень аккуратно. Это не в пиджаке прогулка по улице, здесь нужна специальная подготовка, поэтому для туристов надо готовить специальные туристические программы. Я сам вместе с супругой хочу пройти один из лесных или горных маршрутов Южноуральской тропы», — рассказал Радий Хабиров в интервью корреспонденту "Башинформа".