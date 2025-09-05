Радий Хабиров оценил масштабы Южноуральской тропы

В Сибае в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя "Зауралье" Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил презентацию макетов, посвященную Южноуральской тропе.
Южноуральская тропа - реализуемый силами автора и создателя проекта Раиса Габитова и более десятка волонтеров, которые каждый год маркируют все новые и новые участки тропы для "проходимцев" - именно так называют туристов, которые проходят тропу частями, либо нон-стоп.
Сейчас Южноуральская тропа - это около 1000 километров пешеходных троп, которые протянуты по территории Челябинской области и Башкортостана. Пройти по тропе можно налегке - путешествие рассчитано таким образом, чтобы при выходе на маршрут утром к вечеру прийти к населенному пункту, где есть проверенное и недорогое место для ночевки: база отдыха, глэмпинг и так далее.
Тропа начинается на курорте Банное, проходит через курорт Абзаково, город Белорецк, хребет Инзерские Зубчатки, природный парк «Иремель», национальные парки «Зигальга» и «Зюраткуль», хребет Уреньга, город Златоуст, нацпарк «Таганай», и заканчивается на озере Тургояк.
В 2024 году промаркирован новый 200-километровый участок Шигаево-Крака-Узян-Верхний Авян-Старосубхангулово-Масим-Шульган-Таш. А к 2025 году тропу проложили от башкирских Шиханов через Гумеровское ущелье и водопад Кук-Караук до пещеры Шульган-Таш.
Первый заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Игорь Карачин пояснил, что в 2020 году Южноуральская тропа стала пилотным проектом АСИ и получила поддержку правительства Башкортостана, а в 2023 году — также и правительства Челябинской области. Каждый год волонтерами маркируется 200-300 км нового участка тропы.
Радий Хабиров во время осмотра макетов башкирских Шихан, горнозаводского Урала, горы Иремель и курортов Южного Урала обратил внимание, на то, что один из маршрутов тропы нужно попробовать адаптировать под республиканскую программу «Башкирское долголетие».
Раис Габитов отметил, что тропа разработана с учетом максимального комфорта для путешественников, что позволяет проходить ее без палаток, с возможностью ночлега в приютах, гостиницах и гостевых домах.
Туристы могут ходить в походы выходного дня, так и многодневные маршруты. Маркетинговые исследования показывают высокий интерес к маршруту как среди местных, так и среди иностранных туристов.
В планах на ближайшие годы — маркировка первой части маршрута в башкирском Зауралье: Сибай — водопад Гадельша — хребет Ирендык — озеро Талкас.
Еще планируется открытие западного входа на Южноуральскую тропу — со стороны Ашинского района Челябинской области, что увеличит доступность маршрута для туристов.
В 2026–2028 годах планируется расширение Южноуральской тропы на юг Башкирии, Оренбургскую область и других направлениях.
«Туризм мы рассматриваем как важнейшую часть экономики, но я всегда смотрю, чтобы был баланс и чтобы мы сохраняли наши природу от воздействия человека. Зауралье отличается значимыми природными объектами. Здесь к туризму надо подходить очень аккуратно. Это не в пиджаке прогулка по улице, здесь нужна специальная подготовка, поэтому для туристов надо готовить специальные туристические программы. Я сам вместе с супругой хочу пройти один из лесных или горных маршрутов Южноуральской тропы», — рассказал Радий Хабиров в интервью корреспонденту "Башинформа".