Артисты из Башкирии принимают участие в освобождении Донбасса

Сменили концертные костюмы на военную форму. Артисты Сибайской филармонии, мобилизованные в сентябре 2022 года, продолжают службу на территории Донецкой народной республики. В составе 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» работают на Покровском направлении.

Вот так, под башкирские песни, коллектив Сибайской филармонии ехал не на очередные гастроли, а на боевое слаживание. В конце ноября 2022 года личный состав прибыл в ЛНР, в район населенного пункта Кременная, где вошёл в состав 90-й танковой дивизии. В феврале прошлого года подразделение перебросили под Донецк. В составе группировки войск «Центр» мобилизованные принимали участие в освобождении Авдеевки, Селидово, Пушкино и других населенных пунктов.

Боец с позывным «Шамсик» — заслуженный артист республики Башкортостан. Вместе с коллегами по цеху прошел тысячи километров фронтовых дорог. По пути собирали военные трофеи, среди которых и подбитый гексакоптер «Баба Яга».

За годы службы мобилизованные стали профессиональными военными. Успешно штурмуют опорники, молниеносно залетая на позиции противника на мотоциклах.

То, что в одном полку служат уроженцы Башкортостана, помогает мобилизованным при выполнении боевых заданий. На линии боевого соприкосновения по рации они общаются на родном языке, чтобы избежать радиоперехвата.

Как и в годы Великой Отечественной войны, на спецоперации песни тоже помогают отвлечься от трудностей и поднять боевой дух бойцов, говорят мобилизованные. Да и постоянная поддержка республики и забота о близких военнослужащих не отвлекает от выполнения поставленных задач.