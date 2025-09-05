В Уфе стартовало обучение специалистов по социальной политике

Специалисты со всей России приехали в Башкортостан перенять лучшие практики в сфере социальной политики. В Уфе проходит обучение «Института советников по социальным изменениям». В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом и изучать работу ключевых учреждений сферы.

Предельно неформальная обстановка, без строгих костюмов и официоза. Живой диалог — вот главный инструмент для обмена опытом. Почти полсотни участников, каждый из которых занимает высокие посты у себя в регионах. Здесь они должны поделиться своими лучшими практиками.

Образовательная программа для лидеров социальной сферы объединила руководителей госсектора, некоммерческих организаций и бюджетных учреждений. Задача одна — научиться перестраивать свою работу, исходя из интересов человека и используя сильные стороны друг друга.

У Башкортостана действительно есть чему поучиться. Взять хотя бы детский центр «Салют», где используют сразу три вида реабилитации: социальную, медицинскую и образовательную. Такой комплексный подход в стенах одного учреждения в других регионах пока еще не применяется. Участникам образовательной программы показали, как это работает.

В первый день обучения слушатели курса посетили благотворительный фонд «Мархамат», который оказывает комплексную помощь детям, включая сирот и детей с инвалидностью.

В России по линии Агентства стратегических инициатив реализуется проект «Национальная социальная инициатива». Его ключевая задача — повышение удовлетворённости людей социальными услугами. Именно поэтому в Башкортостане полгода назад была учреждена новая должность — советник главы республики по вопросам развития соцполитики. Посредником между органами власти и некоммерческим сектором стала Альбина Касимханова.

Нынешний образовательный модуль — четвертый по счету. Каждый проходит в разных регионах. Башкортостан как одна из площадок был выбран целенаправленно, рассказали организаторы.