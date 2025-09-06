«Уникальные территории»: эксперт о статусе ЮНЕСКО геопарка «Торатау»

«Торатау» получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО. Эксперты единогласно проголосовали за его включение во всемирную сеть геопарков на заседании Совета ЮНЕСКО, прошедшем в Чили. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Башкортостан подал заявку на присвоение «Торатау» статуса глобального геопарка в 2021 году.
В 2022 году его с оценочной миссией посетили эксперты из Испании и Ирландии. Радий Хабиров отметил, что на протяжении нескольких лет республика соблюдала рекомендации экспертов, за эти годы «Торатау» стал важным центром геотуризма и образовательных инициатив. Глава республики поблагодарил ученых, команду геопарка, сотрудников профильных ведомств, представителей комитета республики по делам ЮНЕСКО и всех причастных за слаженную работу.
В сентябре 2019 года Совет ЮНЕСКО ввел в глобальную сеть геопарков «Янган-Тау». Это был первый российский геопарк, включенный во всемирную сеть. Минувшим летом ЮНЕСКО включила в список всемирного наследия и наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.