«Уникальные территории»: эксперт о статусе ЮНЕСКО геопарка «Торатау»

В 2022 году его с оценочной миссией посетили эксперты из Испании и Ирландии. Радий Хабиров отметил, что на протяжении нескольких лет республика соблюдала рекомендации экспертов, за эти годы «Торатау» стал важным центром геотуризма и образовательных инициатив. Глава республики поблагодарил ученых, команду геопарка, сотрудников профильных ведомств, представителей комитета республики по делам ЮНЕСКО и всех причастных за слаженную работу.