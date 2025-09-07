На трассе Башкирии задержали 15-летнего пьяного мопедиста

Накануне в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя мопеда «Альфа» в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, инцидент произошёл в деревне Языкова Благовещенского района. За рулём находился 15-летний подросток с явными признаками опьянения.

На место вызвали его мать. В её присутствии юношу отстранили от управления и провели освидетельствование. Результат показал 0,452 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мопед поместили на спецстоянку.

Собранные материалы направят в Комиссию по делам несовершеннолетних. Матери грозит административная ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Подростка поставят на профилактический учет. Также на родителей наложили штраф в размере 30 тысяч рублей.