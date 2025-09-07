«Ночь кровавой Луны»: жители Башкирии смогут увидеть затмение

Сегодня, 7 сентября, полнолуние совпадет с уникальным астрономическим явлением — полным лунным затмением, в ходе которого естественный спутник Земли приобретет красноватый оттенок.

Луна скроется в земной тени на 83 минуты. Затмение можно наблюдать невооруженным глазом. Оно начнется в 21:26 и закончится 8 сентября в 0:56. Луна полностью войдет в земную тень в 22:30, а середина затмения наступит в 23:11.

Около 6,2 млрд человек по всему миру смогут стать свидетелями этого явления. Цвет Луны может варьироваться от темно-коричневого до ярко-красного в зависимости от состояния атмосферы.