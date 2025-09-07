Раненый боец башкирского батальона месяц выживал под прикрытием БПЛА

Операторы башкирских дронов на протяжении месяца поддерживали своего раненого товарища на передовой. Из-за плотного огня ВСУ эвакуационная группа не могла подойти к бойцу, который сильно пострадал после сбросов с дрона – так называемой «Бабы-Яги». Все необходимые медикаменты, продукты питания и воду ему доставляли при помощи беспилотников. О чудесном спасении и боевом братстве – в нашем репортаже.
На эти кадры, снятые напарником бойца с позывным «Туман» через несколько часов после атаки тяжёлого дрона «Баба-Яга», с трудом смотрели даже повидавшие многое штурмовики. Во время боевого задания на Покровском направлении военнослужащие попали под плотный огонь вражеского беспилотника.
После тяжёлого ранения «Туману» пришлось целый месяц буквально выживать под канонадой ударов ВСУ. Упасть духом не давали боевые товарищи. Те, кто рядом, и те, кто по рации каждый день связывался и поддерживал передовой отряд. Эвакуация была небезопасной. И тут на выручку пришли операторы БПЛА и военные врачи группировки «Центр».
Вот эти кадры. Они были сняты на передовой спустя месяц и за несколько минут до проливного дождя, который и стал прикрытием для «Тумана». Во время обильных осадков FPV-дроны не летают. И набравшийся сил боец выдвинулся к своим в тыловой район.
Но дождь оказался кратковременным, и путь домой занял несколько дней. Услышав жужжание вражеских коптеров, «Туман» прятался в лесополосе. 12 километров преодолел практически ползком, пока его не встретила эвакуационная группа.
Эта история не только о стойкости духа русского воина, но и о настоящей мужской дружбе. Вере в успех и в общую победу. В полку служат мобилизованные из разных регионов, но за время СВО друг для друга они уже давно стали своими.
После завершения реабилитации мобилизованный с позывным «Туман» планирует вернуться в свое подразделение и вместе с ребятами продолжить путь до самой победы. Ну а за боевые заслуги командование уже представило «Тумана» к ордену Мужества.