Раненый боец башкирского батальона месяц выживал под прикрытием БПЛА

Операторы башкирских дронов на протяжении месяца поддерживали своего раненого товарища на передовой. Из-за плотного огня ВСУ эвакуационная группа не могла подойти к бойцу, который сильно пострадал после сбросов с дрона – так называемой «Бабы-Яги». Все необходимые медикаменты, продукты питания и воду ему доставляли при помощи беспилотников. О чудесном спасении и боевом братстве – в нашем репортаже.

На эти кадры, снятые напарником бойца с позывным «Туман» через несколько часов после атаки тяжёлого дрона «Баба-Яга», с трудом смотрели даже повидавшие многое штурмовики. Во время боевого задания на Покровском направлении военнослужащие попали под плотный огонь вражеского беспилотника.

Было два сброса как минимум. Один был зажигательный, а другой у них пробил перекрытия. В результате пожара и того, что укрытие у них было разрушено, одежда на них сгорела. Он со своим напарником перебежал на позицию к другим парням. Ожоги были достаточно значительные – более 40 процентов тела. позывной «Дядя»

После тяжёлого ранения «Туману» пришлось целый месяц буквально выживать под канонадой ударов ВСУ. Упасть духом не давали боевые товарищи. Те, кто рядом, и те, кто по рации каждый день связывался и поддерживал передовой отряд. Эвакуация была небезопасной. И тут на выручку пришли операторы БПЛА и военные врачи группировки «Центр».

Хорошо, кстати, сработали наши военные медики. Они подобрали именно те мази и лекарства, которые нужны. Потому что в итоге через месяц после получения ожогов и травм, когда пошел дождь и он смог выйти, когда смогли оказать ему квалифицированную помощь, мы были в шоке. Он как будто заново родился. Кожа на нем очень здорово зажила. позывной «Дядя»

Вот эти кадры. Они были сняты на передовой спустя месяц и за несколько минут до проливного дождя, который и стал прикрытием для «Тумана». Во время обильных осадков FPV-дроны не летают. И набравшийся сил боец выдвинулся к своим в тыловой район.

То, что он хотел выжить, ему помогло. Он знал, что родные его ждут, парни его ждут, переживают. Сбросами ему передавали воду. Он знал, что его выведут. Переживают все за него. Он это прекрасно знал. По рации мы ему говорили, что при первой возможности он выскочит. И вот была погода дождливая, и он потихоньку у нас выскочил. позывной «Белый»

Но дождь оказался кратковременным, и путь домой занял несколько дней. Услышав жужжание вражеских коптеров, «Туман» прятался в лесополосе. 12 километров преодолел практически ползком, пока его не встретила эвакуационная группа.

Он реально молодой парнишка. Столько пережил. Столько времени там провел. По глазам уже было понятно всё, что он там повидал. Молодой парень, а уже жизнь повидал. Всю дорогу он шутил: «О, тут уже дорога новая, тут, оказывается, цивилизация, и свет есть». На позитиве, в общем, был. позывной «Башкир»

Эта история не только о стойкости духа русского воина, но и о настоящей мужской дружбе. Вере в успех и в общую победу. В полку служат мобилизованные из разных регионов, но за время СВО друг для друга они уже давно стали своими.