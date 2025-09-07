«Салават Юлаев» провел первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Накануне уфимский «Салават Юлаев» провел первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Башкирская команда встречалась на выезде с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

В первом периоде Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед, а вторая 20-минутка началась с точного броска еще одного нижегородского хоккеиста Василия Атанасова. «Салават Юлаев» сумел вернуться в игру и благодаря голам Ильдана Газимова и Максима Кузнецова счет сравнял.

В третьем периоде уфимцы вышли вперед после гола Данила Алалыкина. Однако вскоре Алексей Кручинин счет сравнял, а Никита Шавин забросил победную для «Торпедо» шайбу. Таким образом, победа нижегородцев – 4:3.