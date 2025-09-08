В Уфимском районе 36-летний грибник заблудился в лесу

В Уфимском районе продолжаются поиски 36-летнего мужчины, который пропал во время сбора грибов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, вечером в воскресенье женщина, собиравшая грибы вместе с племянником недалеко от СНТ «Пласт», потеряла его из виду и вскоре была вынуждена обратиться за помощью. На данный момент поисковые работы продолжаются.
Отмечается, что 7 сентября в экстренные службы поступили еще три сообщения о пропаже жителей, которые ушли в лес и не вернулись. Две женщины, потерявшиеся в Ишимбайском районе, и еще одна пожилая женщина из Аскинского района были оперативно найдены.