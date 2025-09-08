В Башкирии задержали мальчика, повторившего на авто танец индонезийского гребца

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГАИ обнаружили видео, на котором несовершеннолетний ребенок управляет автомобилем «ВАЗ-2107». Подробности сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Инспекторы Баймакского района начали проверку по данному инциденту. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 9-летний мальчик. В отношении родителей ребенка составили протокол об административном правонарушении. Также установили, что автомобиль принадлежит 23-летнему молодому человеку. На него также составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.
По словам детей, старший брат попросил их помочь в создании видеоролика для популярного тренда.
Видео: Владимир Севастьянов, ТГ.