Два коллектива из Башкирии прошли в финал фестиваля «Театральное Приволжье»

Стесняться, бояться не надо. Когда узнаешь, что вдруг мы вышли в финал, конечно, я как первый руководитель, для меня это был шок.

Лилия Иванова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель народного театра «Волшебная рампа» Уфимской детской филармонии