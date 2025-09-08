Два коллектива из Башкирии прошли в финал фестиваля «Театральное Приволжье»

Два коллектива из Башкортостана прошли в финал фестиваля детских и молодежных театров ПФО «Театральное Приволжье». Они представили свои постановки на профессиональной сцене. Образцовая театральная студия «Без границ» села Дмитриевка и Народный театр «Волшебная рампа» Уфимской детской филармонии оживили сказки для маленьких зрителей. Именно эти работы заметило жюри. Всего участниками регионального этапа фестиваля стали 18 детских и 5 молодежных театров.
Такой результат на фестивале дает возможность коллективам гастролировать по районам и выступать на сцене ведущих театров республики. Выход на новый уровень стимулирует их совершенствовать репертуар, уделять больше внимания костюмам и музыкальным материалам. Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» ежегодно объединяет театральные сообщества всех 14 субъектов. Новый, седьмой сезон проекта стартует уже осенью.