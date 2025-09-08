Два коллектива из Башкирии прошли в финал фестиваля «Театральное Приволжье»

Два коллектива из Башкортостана прошли в финал фестиваля детских и молодежных театров ПФО «Театральное Приволжье». Они представили свои постановки на профессиональной сцене. Образцовая театральная студия «Без границ» села Дмитриевка и Народный театр «Волшебная рампа» Уфимской детской филармонии оживили сказки для маленьких зрителей. Именно эти работы заметило жюри. Всего участниками регионального этапа фестиваля стали 18 детских и 5 молодежных театров.

Стесняться, бояться не надо. Когда узнаешь, что вдруг мы вышли в финал, конечно, я как первый руководитель, для меня это был шок.

Лилия Иванова, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, руководитель народного театра «Волшебная рампа» Уфимской детской филармонии

Такой результат на фестивале дает возможность коллективам гастролировать по районам и выступать на сцене ведущих театров республики. Выход на новый уровень стимулирует их совершенствовать репертуар, уделять больше внимания костюмам и музыкальным материалам. Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» ежегодно объединяет театральные сообщества всех 14 субъектов. Новый, седьмой сезон проекта стартует уже осенью.

Сегодня был полный зал. Представьте себе, в Башкирском драматическом театре им. М. Гафури полный зал детей. На сцене играет любительский образцовый коллектив и субботний день. Это говорит о том, что детей любят.

Нафиса Тулыбаева, заместитель директора Республиканского центра народного творчества
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Пенальти