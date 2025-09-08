В Уфе суд рассмотрит дело об убийстве 20-летней давности

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в подделке паспорта гражданина и водительского удостоверения.

По информации прокуратуры республики, в январе 2002 года в ходе конфликта с незнакомцем в подъезде дома на улице Сагита Агиша мужчина нанес своему оппоненту травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, покинул Башкирию и был объявлен в федеральный розыск. Чтобы избежать наказания, обвиняемый изготовил поддельный паспорт и водительское удостоверение, изменив фамилию, имя, отчество, дату и место своего рождения. Однако в марте 2025 года сотрудники ГАИ задержали его за рулем автомобиля «Лэнд Ровер Рэйндж Ровер Спорт» на федеральной трассе «Кавказ».