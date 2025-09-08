В Башкирии туристы забрались на гору Торатау, а спуститься не смогли

В Башкирии на выходных произошло 9 случаев, связанных с пропажей людей. Большинство из них – грибники, которые отправились на «тихую охоту» без должной подготовки. К счастью, все пропавшие были найдены.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, накануне днем в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что на горе Торатау в Ишимбайском районе два человека оказались в сложной ситуации – поднимались по тропе, остановились на половине пути, а дальше не смогли ни спуститься, ни подняться.