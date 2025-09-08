В Башкирии ищут водителя, который упал с недостроенного моста

В Бураевском районе вторые сутки продолжаются поиски мужчины на реке Быстрый Танып. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По предварительным данным, 7 сентября на 163 км автодороги Уфа – Янаул 37-летний житель Калтасинского района, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», на большой скорости перелетел через опалубку строящегося моста и упал в воду.

Накануне водолазы обследовали около 100 кв.м. акватории, а также 15 тысяч кв.м. прибрежной территории с помощью специального оборудования.