В Уфе ищут подозреваемого в вооруженных разбоях

В Уфе сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, подозреваемого в совершении двух разбойных нападений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД столицы.

Утром 20 октября неизвестный вошел в отделение банка на улице Цюрупы. Угрожая пистолетом, он потребовал у сотрудника выдать деньги из кассы. Однако благодаря действиям работников учреждения злоумышленник скрылся, не добившись своей цели.

В ходе расследования также было установлено, что ранее, вероятно, этот же мужчина совершил разбойное нападение в продуктовом магазине на улице Блюхера. Там, угрожая ножом, он похитил из кассового аппарата более 10 тысяч рублей.

Ведомство просит граждан, обладающих какой-либо информацией о подозреваемом или обстоятельствах данных преступлений, сообщить по телефонам: 8 (996)105-07-87, 8 (347) 279-39-02, 8 (347) 279-32-92 или по номеру 102. Также можно обратиться в любое отделение полиции. Анонимность гарантируется.