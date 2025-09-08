В Уфе прошла церемония открытия чемпионата «ГеоВызов»

Важно, что на это мероприятие приезжают лучшие команды. Для Башкортостана это имеет огромное значение – повышается престиж геологических профессий, мы проводим серьёзную подготовку на базе Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, это ещё одно из направлений нашего взаимодействия с Правительством страны и Роснедрами. И, конечно, здорово, что к нам приезжает так много молодёжи. Уверен, что у вас будет хорошая возможность отточить теоретические знания и укрепить полевые навыки. А мы со своей стороны постараемся создать все условия для того, чтобы ваш визит в Башкортостан стал интересным и полезным.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан