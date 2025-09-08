В Уфе прошла церемония открытия чемпионата «ГеоВызов»

В Башкортостане стартовал третий международный чемпионат «ГеоВызов». Церемония открытия прошла в Уфе с участием главы республики Радия Хабирова и руководителя Роснедр Олега Казанова.
В турнире примут участие более 300 человек из 16 стран мира. Всего 38 команд. Организаторы выделили две площадки: парк «Патриот», где молодых ученых и студентов-геологов будут проверять на знание теории, а практические задания участники будут выполнять в Учалинском районе. Там исследователи займутся поиском полезных ископаемых и их анализом, а также будут изучать разрезы гор.
Победители получат возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях России. Масштабное событие призвано повысить престиж профессии геолога.