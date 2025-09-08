В Уфе прошла церемония открытия чемпионата «ГеоВызов»

В Башкортостане стартовал третий международный чемпионат «ГеоВызов». Церемония открытия прошла в Уфе с участием главы республики Радия Хабирова и руководителя Роснедр Олега Казанова.

В турнире примут участие более 300 человек из 16 стран мира. Всего 38 команд. Организаторы выделили две площадки: парк «Патриот», где молодых ученых и студентов-геологов будут проверять на знание теории, а практические задания участники будут выполнять в Учалинском районе. Там исследователи займутся поиском полезных ископаемых и их анализом, а также будут изучать разрезы гор.

Победители получат возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях России. Масштабное событие призвано повысить престиж профессии геолога.

Важно, что на это мероприятие приезжают лучшие команды. Для Башкортостана это имеет огромное значение – повышается престиж геологических профессий, мы проводим серьёзную подготовку на базе Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, это ещё одно из направлений нашего взаимодействия с Правительством страны и Роснедрами. И, конечно, здорово, что к нам приезжает так много молодёжи. Уверен, что у вас будет хорошая возможность отточить теоретические знания и укрепить полевые навыки. А мы со своей стороны постараемся создать все условия для того, чтобы ваш визит в Башкортостан стал интересным и полезным.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Любовь к геологическим профессиям объединяет страны и народы. У вас впереди несколько насыщенных дней, по итогам которых вы станете профессиональнее и найдёте новых друзей. Организация такого масштабного мероприятия стала возможной благодаря неравнодушным людям. Спасибо за это Главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, Правительству республики. Отрадно, что молодёжь стремится обретать новые знания и навыки.

Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию
