В Уфе стартовал третий отборочный тур в бесплатную «Школу 21» от Сбера. Это уникальный проект для тех, кто хочет освоить цифровые профессии с нуля. Преподавателей нет: студенты сами выполняют задания, проверяют друг друга и двигаются по уровням, словно в компьютерной игре. Такой метод «равный равному» помогает быстрее освоить навыки и сразу же применять их на практике.

Интерес к проекту рекордный: только в этом туре заявки подали более пятисот человек. Сюда приезжают даже из соседних регионов — Челябинской и Оренбургской областей. «Школа 21» тесно связана с Геномным центром. Здесь делают упор не только на программирование, но и на биоинформатику — новое направление, которое объединяет цифровые технологии и генетику. Это шанс для Башкортостана заявить о себе как о регионе с сильными IT- и научными кадрами.